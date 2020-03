Nuove regole al palazzo di giustizia di Siracusa per l’emergenza Coronavirus. Il tribunale di Siracusa, in relazione alle prescrizioni imposte dal Governo in tema di Covid-19, ha adottato delle misure, tra cui evitare l’affollamento nelle aule. E l’invito, come emerge nei cartelli, è rivolto soprattutto agli avvocati.

“Prevenzione Coronavirus: in ottemperanza alle direttive ministeriali, si invitano gli avvocati a rispettare l’ordine di chiamata dei processi e di evitare di affollare le aule di udienza” è quanto indicato dalla presidenza del tribunale di Siracusa, affidata ad un reggente dopo il pensionamento di Antonio Maiorana.

Ma oggi è anche il primo giorno di astensione decretato dagli avvocati in polemica con il Governo che non ha adottato provvedimenti sull’attività giudiziaria. È previsto, comunque, un incontro lunedì prossimo nella sede della Corte di appello di Catania tra i presidenti dei tribunali del distretto (Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone) ed i presidenti degli Ordini degli avvocati. È probabile che si individuerà una strategia, in sinergia con gli altri distretti, ma l’Avvocatura preme e come spiegato ieri a Blogsicilia dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, Francesco Favi, la richiesta è la sospensione dei termini giudiziari.