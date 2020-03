"Niuro di merda" avrebbero detto alla vittima

Il pm di Siracusa, Carlo Enea Parodi, ha chiesto, al termine della requisitoria, le condanne a 9 mesi di reclusione ciascuno nei confronti di tre siracusani accusati di aver aggredito un ragazzo nordafricano con l’aggravante dell’odio razziale. Sotto processo ci sono Andrea Iacono, 46 anni, Christian Di Raimondo, 26 anni, e Antonio Bronzo, 53 anni.

Secondo la ricostruzione della Procura di Siracusa, che ha coordinato l’inchiesta, le violenze ai danni della vittima, all’epoca dei fatti minorenne, si sarebbero consumate il 18 giugno del 2015 in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Il giovane, sulla scorta della sua testimonianza agli agenti del commissariato di polizia di Ortigia, sarebbe stato preso a calci ed a pugni in faccia. Durante il pestaggio, così come raccolto dagli inquirenti, gli imputati avrebbero rivolto frasi offensivi ai danni della vittima, tra cui “niuro di merda”.

I giudici, dopo la requisitoria del pm e le arringhe delle difese, gli avvocati Loredana Battaglia e Gaspare Campisi, si sono ritirati in Camera di Consiglio e nelle prossime ore decideranno se condannare o assolvere gli imputati.