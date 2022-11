parla francesco italia, capo dell'amministrazione di siracusa

“E’ di tutta evidenza che, dal giorno dal mio insediamento da sindaco, ho mantenuto le porte aperte a chiunque volesse dare un contributo. Peraltro, non lo neghiamo, esiste un pezzo importante del Pd che attualmente è rappresentato nella giunta comunale ed è rimasto in questi 5 anni di governo della città”.

Lo afferma a BlogSicilia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che commenta così l’apertura di una parte del Pd, rappresentata dal presidente dell’assemblea, Paolo Amenta, alla sua candidatura nel 2023, quando tenterà di ottenere dagli elettori un secondo mandato.

Asse Amenta Italia

Le dichiarazioni di Amenta hanno scosso l’altra parte del Pd, specie quella che è in rotta di collisione con Italia e che non intende sostenerlo. Amenta prima ed Italia ora sostengono che il Pd è già rappresentato nella giunta, con tre assessori, gravitanti nell’orbita del partito, tra cui Andrea Buccheri, Pierpaolo Coppa ed Andrea Firenze.

La strategia di Italia

La bufera politica che soffia sul Pd lascia naturalmente tranquillo il sindaco, per cui le spaccature dentro il Partito democratico lo agevolano così come la frammentazione del Centrosinistra in modo da presentarsi come unico e vero collante.

“E’ chiaro che la composizione di una alleanza, in occasione – dice a BlogSicilia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – delle prossime amministrative è, come giusto che sia, oggetto delle cronache politiche di questi giorni ma tutto si definirà nei prossimi mesi”.

“La mia candidatura è presente ed è giusto che si raggiunga, a mio giudizio, la massima condivisione – aggiunge a BlogSicilia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – di obiettivi e di strategie per portare a casa un risultato di un singolo ma di una città che deve raggiungere obiettivi importantissimi, tra cui la programmazione della spesa fino al 2027, che sarà molto diversa rispetto alla precedente, per cui serviranno competenze”. Domani, a Siracusa, arriverà Carlo Calenda, leader del Terzo polo, a cui Italia, componente della segreteria nazionale, esporrà il suo piano.