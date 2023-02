l'ex deputato ars della lega, giovanni cafeo

L’ex parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo prova a fare uscire dall’impasse il Centrodestra per la candidatura a sindaco di Siracusa e chiede a Fratelli d’Italia di farsi carico del nome da proporre alla coalizione.

Fratelli d’Italia indichi un nome

“Ritengo che superate le elezioni in Lazio e Lombardia – dice a BlogSicilia l’esponente della Lega, Giovanni Cafeo, ex parlamentare regionale – si stia costituendo un tavolo regionale dove si dovrà trovare una quadra. Per quanto ci riguarda, è evidente che come partito stiamo puntando su Catania, qui a Siracusa siamo stati bloccati tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio sul nome di Titti Bufardeci, candidatura cui c’è stata ampia disponibilità da parte di tutte le forze del Centrodestra per ciò che ha rappresentato e per la stima che gode. Ritengo che adesso Fratelli d’Italia, con il peso specifico che ricopre come partito di maggioranza della coalizione debba riuscire a proporre un nome all’altezza della situazione e far capire cosa intende fare a Siracusa“.

Il caso Assenza

Tra i nomi caldi per la candidatura a sindaco c’è quello di Peppe Assenza, ex assessore della giunta Bufardeci, ex presidente dell’Ias, molto gradito da Fratelli d’Italia, un pezzo di Forza Italia e dal deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta.

“Fino ad oggi il Centrodestra – dice a BlogSicilia Giovanni Cafeo – ha condotto delle riunioni perché nessuno ha davvero voluto prendere la situazione di petto. Oggi è il momento in cui i giochi devono farsi allo scoperto in maniera chiara, mettendoci la faccia. Se Fratelli d’Italia è convinta che la candidatura di Peppe Assenza sia la migliore per Siracusa se ne faccia carico e provi a mantenere il Centrodestra unito perché è ovvio che questa ipotesi ha un senso se tutti ci stanno. Ho dato la mia disponibilità a Bufardeci, ho chiarito le mie posizioni con Luca Cannata che ha un ruolo importante. Occorre che si facciano carico di una proposta”