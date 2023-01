l'intervista a salvo castagnino

La sua decisione di aderire ad una coalizione civica trasversale che parteciperà alle elezioni amministrative a Siracusa ha creato una dura reazione in Fratelli d’Italia.

La coalizione civica trasversale

Salvo Castagnino, ex consigliere comunale, proprio ieri, ha firmato un documento, in cui la sua lista, Laboratorio civico,di cui fa parte anche Carlo Busiello, ha aderito ad un raggruppamento, Officina civica per Siracusa, con dentro un ex sindaco, il renziano Garozzo, un suo ex assessore, Gianluca Scrofani ed un ex grillina, Moena Scala, che ha scelto come candidato sindaco un altro ex assessore di Garozzo, Alfredo Foti.

L’affondo di Cannata e Auteri

Castagnino e Busiello gravitano nell’orbita di Fratelli d’Italia e nelle recenti elezioni del 25 settembre hanno sostenuto sia Luca Cannata sia Carlo Auteri, rispettivamente deputato nazionale e regionale. E proprio i due parlamentari hanno detto, proprio ieri, che chi non è in linea con Fdi è fuori.

Castagnino, ha sentito quello che hanno detto ?

Non mi sento chiamato in causa per la semplice ragione che non essendo stato chiamato in causa nei mesi precedenti, quando il commissario Napoli, disse di voler convocare il tavolo del Centrodestra senza esserne stato informato, perché adesso dovrebbero parlare di me e delle mie scelte?

In che senso?

Non sono stato mai coinvolto nelle riunioni di partito finalizzato agli incontri con le altre forze del Centrodestra, per cui non capisco perché mai dovrebbero richiamarmi all’ordine. Ho letto, sui siti di informazione e sui giornali, di incontri, di tavoli di confronto ma io ero nel mio studio a lavorare.

FdI sarà presente alle elezioni con lista simbolo…

A questo proposito, io e Carlo Busiello siamo convinti che sul territorio non può essere calata la politica dei partiti nazionali, che ha un fondamento in occasione delle elezioni politiche e regionali perché occorre portare avanti le linee programmatiche degli stessi partiti, i loro valori. Ma sul locale, in questo caso a Siracusa, le logiche sono molto diverse, in cui devono essere eletti i cervelli di questa città.

Intanto, FdI farà una lista. Quindi?

Che la facciano pure. Per quanto mi riguarda la nostra lista è completa di 32 candidati. Ricevo chiamate di persone che intendono entrarci. Siamo già in campagna elettorale, i candidati e gli altri sostenitori sono molto motivati ed hanno apprezzato il fatto di aver scelto come candidato a sindaco Alfredo Foti. Si lavora in un clima tranquillo, non ci sono podestà che si siedono ed impongono scelte ed obiettivi.

Se dovessero dirle di fare un passo indietro?

Gli direi: “Non vincerete mai con quella coalizione, fate un passo avanti e chiedete di entrare nella nostra coalizione. Io ho sostenuto Carlo Auteri e lo farei ancora, così come mi sono speso per Luca Cannata. Io non sono stato mai tesserato con Fratelli d’Italia. E quando, tempo fa, chiesi di avviare il tesseramento, non se ne fece nulla.