verso le amministrative a siracusa

In piena definizione della alleanze a Siracusa per le elezioni amministrative, si abbatte il ciclone Vinciullo sulla Lega.

L’incontro con Salvini

Il coordinatore provinciale di Siracusa del partito di Salvini rimprovera ai vertici regionali di aver disatteso gli impegni, sia sulla composizione della giunta Schifani sia sull’assegnazione degli incarichi di sottogoverno, sottoscritti prima delle elezioni del 25 settembre ed assicura di averne parlato allo stesso ministro del Governo nazionale nel corso di un incontro a Palermo avvenuto nelle settimane scorse.

“Impegni disattesi con i candidati”

“E’ chiaro che le difficoltà dei partiti tradizionali nascono in modo particolare dentro la Lega, come ho fatto presente a Salvini durante una riunione avvenuta a Palermo, perché sono stati disattesi gli impegni che erano stati assunti con i candidati. Anzi, si è fatto l’opposto” dice a BlogSicilia il coordinatore provinciale di Siracusa, Enzo Vinciullo, ex assessore regionale.

Quali erano questi impegni?

Se il 5% fosse stato raggiunto con l’apporto determinante dei non eletti, quest’ultimi sarebbero diventati assessori, cosa che non è accaduta. Peraltro, coloro che non sono stati eletti hanno raccolto i due terzi dei voti, gli altri solo un terzo, eppure si sono presi due assessorati, rinunciando al sottogoverno. Tanto per fare un esempio il presidente del 118 è un signore, di area di Fratelli d’Italia che, a Catania, ha preso 2835 voti. Io con 4609 preferenze non ho avuto alcuna rappresentanza istituzionale Se questo aspetto non viene chiarito prima delle elezioni, ognuno è libero di far quel che ritiene opportuno.

Elezioni a Siracusa alle porte. Che accadrà?

E’ inutile che si pensa all’ipotesi di un tavolo regionale per la definizione del candidato sindaco a Siracusa perché, alle condizioni prima indicate, non sono per nulla interessato. Se dovesse costituirsi questo tavolo e fosse indicato un candidato a sindaco, io sarei pronto a candidarmi per la stessa carica.

Frattanto, domani nella sede di Fratelli d’Italia ci sarà un vertice del Centrodestra siracusano a cui lo stesso Vinciullo non dovrebbe partecipare.