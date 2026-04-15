A poche settimane dalla presentazione delle liste per le amministrative di Lentini del 24 e del 25 maggio, Forza Italia implode.

La lettera di Ternullo

La senatrice Daniela Ternullo ha inviato una lettera ai partecipanti alla riunione provinciale del partito che non lascia spazio ad ambiguità: chi sceglie il Campo Largo non può farlo nel nome di Forza Italia. Una presa di posizione che arriva nel momento più delicato della campagna elettorale e che porta con sé una conseguenza diretta: lo stop alla presentazione della lista del partito a Lentini.

“Posizione di Gennuso non coerente con la linea di FI”

Il bersaglio dichiarato è il deputato regionale Riccardo Gennuso, che aveva pubblicamente difeso i consiglieri comunali forzisti finiti nell’orbita del candidato del Pd Enzo Pupillo. Una posizione che Ternullo respinge senza giri di parole: “Le dichiarazioni dell’onorevole Riccardo Gennuso, che ha annunciato a Lentini il proprio sostegno a un candidato riconducibile al Movimento Cinque Stelle e al Partito Democratico, rappresentano una posizione che non è in alcun modo coerente con i valori e la linea politica di Forza Italia e del centrodestra”.

La frattura nel Centrodestra

La radice della frattura è nota. Alla presentazione della prima mozione di sfiducia dell’ex sindaco Lo Faro, il gruppo forzista, secondo quanto sostenuto a BlogSicilia da Gennuso, fu deliberatamente tenuto ai margini dall’asse Mpa-Carta. Una ferita che, evidentemente, non si è mai rimarginata e oggi si è trasformata in campo avverso: esponenti forzisti dell’area Gennuso, a partire dal segretario del circolo Pippo Innocenti, sono finiti nella lista civica “Lentini c’è” a sostegno di Pupillo. Il Mpa ha più volte segnalato questa anomalia e stamane lo ha ribadito con il leader provinciale, Giuseppe Carta in un’intervista rilasciata a BlogSicilia.

Ternullo: “Vi è un po’ di confusione”

La senatrice forzista non si limita all’appello. Dopo aver scritto — con tono quasi sorpreso — “Francamente, viene da pensare che vi sia un po’ di confusione”, alza il livello: “Qualora questa linea dovesse essere confermata, non esiterò a prendere pubblicamente le distanze da un’operazione politica che considero estranea e contraria ai nostri valori.” Non è retorica. È la premessa di una rottura formale già consumata nei fatti.

Il contrasto con le elezioni a Floridia e Augusta

Il contrasto più tagliente Ternullo lo costruisce però da sola, mettendo Lentini a confronto con gli altri comuni al voto: “Diverso e positivo è invece il quadro negli altri comuni al voto, come Floridia e Augusta, dove stiamo sostenendo con convinzione candidati espressione del centrodestra, sia attraverso liste civiche sia con il simbolo di Forza Italia, in piena coerenza con il nostro progetto politico.” Lentini diventa così l’eccezione imbarazzante, il caso che rompe un quadro altrimenti ordinato.

Niente lista

Il messaggio finale è chirurgico: Forza Italia a Lentini ha già “una sua identità chiara, una lista civica azzurra e un riferimento politico ben definito nel perimetro del centrodestra”. La lista Azzurra è riconducibile alla stessa senatrice che rivendica un percorso di coerenza.