le polemiche sollevate dall'altra lista

La lista Insieme, in corsa per le elezioni dell’Ordine dei medici di Siracusa, esulta per il successo elettorale, avendo ottenuto tutti i 15 consiglieri, e contestualmente dichiara la regolarità della consultazione. Una presa di posizione dopo che la lista Rinnovamento, nelle ore scorse, ha paventato delle irregolarità, sostenendo che nelle operazioni di scrutinio sono risultate due schede in più rispetto al numero di votanti.

Madeddu, “incongruenza insussistente”

“Riguardo invece alle ventilate accuse di supposti brogli elettorali, giusto per onorare la verità dei fatti – dichiara il presidente uscente dell’Ordine dei medici, Anselmo Madeddu, ed esponente della lista Insieme – a nome di tutti i componenti della lista “Insieme”, faccio presente che il presidente del seggio elettorale, dottor Franco Lombardo, ha verbalizzato che la presunta incongruenza tra il numero dei votanti e quello delle schede si è rivelata da subito insussistente”.

“Le due schede non erano timbrate”

Il presidente dell’Ordine dei medici racconta nel dettaglio la vicenda. “Prima di iniziare lo scrutinio, infatti, risultavano – dice Madeddu — 618 votanti e 620 schede. Dopo un rapido ricontrollo delle schede, gli stessi scrutinatori hanno rinvenuto, tra queste, due schede non firmate né timbrate dal Presidente del Seggio, e dunque nulle. Di conseguenza il numero dei votanti è tornato a coincidere con quello delle schede regolarmente vidimate, ovvero 618”. Il risultato è stato nettamente in favore della lista Insieme “che ha ottenuto 472 voti di lista contro i 52 della lista “Rinnovamento”.

Gli eletti

Ecco i 15 consiglieri eletti: Anselmo Madeddu, Giovanni Barone, Enzo Bosco, Alfio Cimino, Gino Di Stefano, Roberta Giuca, Franco Iachelli, Mario Lazzaro, Bartolo Lentini, Riccardo Lo Monaco, Gianni Puzzo, Nuccio Romano, Rosalia Sorce, Alba Spadafora, Antonio Trigila (consiglieri), ai quali si aggiungono i revisori Sabina Malignaggi, Nino Trovatello e Diego Uccello. Tra gli Odontoiatri sono stati eletti in Consiglio Dario Di Paola e Rita Cirasa.

“Desidero ringraziare, innanzitutto, i colleghi della lista alternativa e complimentarmi con loro per la lealtà con cui hanno partecipato alla competizione, fatta eccezione per chi, al contrario, ha preferito alimentare polemiche, che lasciano il tempo che trovano” ha detto Madeddu.