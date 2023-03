l'ex parlamentare bonomo boccia asse con il m5s

E’ un appello al Pd riformista o moderato quello che Mario Bonomo lancia in vista delle elezioni amministrative. “Senza un’alleanza con il Polo civico, il Centrosinistra non arriverà al ballottaggio, perdendo l’occasione storica di governare una città siciliana” spiega l’ex parlamentare Ars Mario Bonomo, leader di Grande Siracusa 2023, nonché coordinatore del Mpa Siracusa, autore nei mesi scorsi, insieme ad altri 2 ex deputati regionali, Vinciullo e Cafeo, ed all’ex assessore, Bandiera, di un clamoroso strappo con il Centrodestra.

La stoccata al Pd progressista ed a Giunta

Nell’analisi di Bonomo, il quadro politico a Siracusa è composto, al momento, da 4 aree: il Centrodestra, il Centrosinistra, il Polo civico e il raggruppamento del sindaco, il calendiano Francesco Italia. Per l’ex parlamentare, il Centrodestra ha ottime chance di giocarsi la partita al secondo turno ma nella sfida per l’ultimo posto utile potrebbe spuntarla proprio Italia.

” Io ritengo che il Centrosinistra, inchiodato – dice Bonomo – alle logiche dell’area progressista, che ha individuato Renata Giunta come candidata a sindaco, e stretto in un patto con M5S e le altre liste di sinistra, tra cui Lealtà e Condivisione, senza una possibilità di un allargamento, non credo possa avere possibilità di andare al ballottaggio. Il fronte progressista ha dimostrato di non volersi spendere per amministrare la città in quanto animato perlopiù da uno spirito di sopravvivenza”.

L’appello all’area riformista del Pd

“Io mi rivolgo al fronte riformista del Centrosinistra che, in altre città, come Catania, ha dato modo all’elettorato di potersi giocare una partita vincente, oltre al fatto che, in passato, ha dimostrato di sapere amministrare i territori” taglia corto Bonomo.

“Siamo ancora in tempo”

Secondo l’ex deputato ci sarebbero i margini per chiudere un’alleanza. “Mi auguro che i riformisti non si facciano piegare dalle logiche progressiste, del resto c’è un’area, quella civica, che ha una base importante, direi fondamentale per poter vincere le elezioni e con cui bisogna aprire un dialogo, libero da preconcetti sulla scelta del candidato sindaco. Siamo ancora in tempo”

“Mi rivolgo a Marziano”

“Mi rivolgo a tutti coloro che hanno dato negli anni prova di saper amministrare, come nel caso della Provincia, governata per anni con lungimiranza da Bruno Marziano, e del Comune di Siracusa, nel periodo in cui alla guida c’era Marco Fatuzzo e tutta quell’area di centrosinistra che ha dato un contributo importante” chiosa Bonomo.