Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, attacca il commissario straordinario del Comune di Priolo, Vincenzo Raitano e chiede che venga convocato dai presidenti delle commissioni Antimafia e Affari istituzionali, Antonello Cracolici e Ignazio Abbate.

Secondo quanto sostenuto dal parlamentare Ars, il funzionario, inviato dalla Regione dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato Pippo Gianni, arrestato per tentata concussione e poi dimessosi dalla carica di sindaco, avrebbe tenuto comportamenti discutibili. Talmente discutibili che, “forse ingenuamente rischiano di aiutare questo o quel candidato a sindaco” spiega Auteri.

Il concorso per vigili urbani

“Innanzitutto – spiega a BlogSicilia il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri – c’è la vicenda del concorso per l’assunzione di agenti della Polizia municipale. Con i miei occhi ho visto Pippo Gianni, che è candidato a sindaco, entrare nei locali del Comune e stare a braccetto con il presidente della Commissione del concorso. Il commissario straordinario pur sapendo di questo incontro, ha fatto finta di nulla”.

Le cooperative sociali

L’altra questione sollevata dal parlamentare regionale di Fratelli d’Italia ed imputata al commissario straordinario di Priolo è quella relativa “all’ordine del giorno sulla diminuzione dell’accreditamento al 30 per cento delle cooperative sociali” che, stando a quanto prospettato da Auteri, favorirebbe “candidati legati al presidente del Consiglio Biamonte, con quest’ultimo candidato a sindaco”.

“Nominato addetto stampa”

Inoltre, “ha anche nominato un esperto esterno, un addetto stampa, non capisco a cosa possa servirgli, per un importo di 4500 euro per due mesi” spiega Auteri che aggiunge: “Il commissario del Comune deve stare lontano da tutti, glielo ho detto quando l’ho incontrato ,nel rispetto del principio di legalità e di trasparenza”.

Le assunzioni nella società partecipata

Il mese scorso, lo stesso Auteri, aveva criticato l’avvio delle procedure per 9 assunzioni a Priolo nella società partecipata Prioloinhouse, specializzati nella gestione di alcuni servizi pubblici. “Chiedo di avere chiarimenti sugli atti gestionali e sulle nomine eseguite dal commissario. In considerazione dell’importanza dell’argomento, ho chiesto che venga calendarizzata nella prima data utile” conclude il deputato regionale di Fratelli d’Italia.