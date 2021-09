“Se il Centrosinistra è quello dell’accordo con i grillini noi siamo da un’altra parte”. Lo ha detto Matteo Renzi, arrivato a Siracusa, per la promozione del suo libro, Controcorrente, rispondendo ad una domanda sulle alleanze in proiezione delle elezioni regionali in Sicilia. “Non siamo noi che abbiamo cambiato idea, è il Pd che sta in alcune regioni d’Italia inseguendo i grillini. Questione di poco e se ne renderanno conto anche loro”.

L’ex presidente del Consiglio ha chiarito la posizione di Italia Viva sullo scenario politico siciliano. “Italia viva guarda ai siciliani. Noi richiamiamo l’attenzione sui temi di merito: fare le infrastrutture, previste dal Patto per la Sicilia, con fondi ancora non spesi, creare posti di lavoro, senza sussidi. Noi siamo all’opposizione del governo regionale”.

Renzi ha anche commentato le recenti defezioni di parlamentari regionali passati da Italia Viva alla Lega. “Ho visto – ha detto Renzi- che ci sono stati dei parlamentari regionali e dei parlamentari nazionali che hanno scelto di abbandonare Italia Viva e si sono iscritti alla Lega. È una scelta che ovviamente non condivido, rimane il rispetto personale, oltre che la gratitudine per chi ci ha permesso di fare una battaglia contro corrente mandando a casa Conte e portando Draghi. Poi come si possa andare dentro il partito della Lega da siciliani, e aggiungo il partito della Lega che in questo momento è in una fase confusionaria”.

Il peso di Italia Viva

L’ex Premier ha anche inflitto una stoccata ai sondaggisti. “Italia viva sarà una sorpresa – ha detto Renzi- alle prossime elezioni: continuano a dirci che abbiamo solo il 2 per cento. E con il 2% abbiamo fermato Salvini che voleva pieni poteri poi abbiamo mandato a casa Conte e Casalino. E meno male che abbiamo solo il 2% avessimo il 20% faremo la rivoluzione”.

Green Pass

Vedere Salvini e Meloni e anche una parte del sindacato e intellettuali di sinistra schierarsi contro il Green pass per me è assurdo” ha detto il senatore Matteo Renzi parlando delle polemiche relative al Green pass.