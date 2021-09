E alla fine adesione alla Lega fu. Lo annuncia il segretario regionale Nino Minardo che da il benvenuto al probabile candidato sindaco di Palermo Francesco Scoma che lascia, dunque, Italia Viva.

Minardo con un post lancia Scoma leghista

Nonostante Scoma frenasse chi lo dava già per uscente dal partito di Renzi, è stato proprio Minardo a fare il passo con un post sui social “Un nuovo ingresso nella Lega Sicilia, Benvenuto a Francesco Scoma” scrive il segretario regionale della Lega.

“Sono felice che il nostro partito sia pronto ad aprire le porte a donne e uomini capaci e volenterosi. L’adesione di Francesco, a cui mi legano anche una profonda amicizia e l’avere condiviso parecchie iniziative politiche in passato, è l’ennesima riprova di come questa linea in Sicilia si stia rivelando assolutamente vincente”.

“Grazie al lavoro di Matteo Salvini e di tutta la nostra classe dirigente nazionale e regionale – conclude Minardo -la squadra della Lega Sicilia oggi è sempre più forte sui territori”.

Il benvenuto della segreteria palermitana

“Accogliamo con grande piacere il ritorno a casa nel centro destra dell’amico Francesco Scoma, uomo di grande esperienza e competenza. La Lega moderata cresce in Sicilia a testimonianza del grande lavoro fatto dal segretario regionale Nino Minardo e da tutta la classe dirigente. Un altro tassello importante di un grande mosaico, che porterà presto il partito ad essere la prima forza in Sicilia” scrivono in una nota congiunta i dirigenti del Partito, Vincenzo Figuccia, segretario provinciale del partito a Palermo e Alessandro Anello, responsabile della città metropolitana.

Salvini “Non li andiamo a cercare, è il partito che attrae”

“Siamo in una democrazia. Ormai la Lega ha 200 parlamentari. In queste ore si sta aggiungendo un nuovo amico, un nuovo compagno di viaggio di Palermo, l’onorevole Scoma, che oltretutto viene da sinistra, da Italia Viva. Da Renzi” commenta il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a ‘LaC News24’, a Catanzaro. “Come in Sicilia, dove questa estate sono entrati quattro consiglieri regionali, di cui due provenienti da sinistra. Quindi evidentemente la Lega attrae. Noi non andiamo a cercar nessuno”.

Scoma e la sua voglia di candidarsi a sindaco

Non è un mistero che Scoma voglia candidarsi a sindaco di Palermo e l’attendismo di Italia Viva sembra averlo convinto a fare il salto. Già da qualche tempo si era lanciato nell’agone con dichiarazioni anche forti.

L’attacco frontale a Orlando

“Non mettere la faccia su una delle partite decisive per il futuro dei conti del Comune di Palermo è davvero il segnale che il sindaco si è dato alla fuga dalle sue responsabilità. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che si discuterà oggi in Consiglio serve a poco se non a buttare la palla in tribuna scaricando sui cittadini una voragine strutturale che si abbatterà violentemente sulle tasche delle famiglie e delle imprese con un inevitabile innalzamento delle imposte. Più il Comune tassa meno incassa, è questo il vero paradigma che deve cambiare”. Lo dice in una nota il deputato nazionale di Italia Viva, Francesco Scoma, “in corsa per la candidatura a sindaco di Palermo“, afferma nella nota.

“Chieda scusa e si dimetta”

“Cattiva politica, burocrazia e clientelismo – aggiunge Scoma – hanno provocato danni enormi alla città e ora chi amministra Palermo fa di tutto pur di spingere in avanti il problema. Il sindaco chieda scusa dei tagli fatti ai servizi pur di coprire la sua mala gestione finanziaria. Per il bene di tutti è ora che smetta di scappare dalle sue responsabilità, ammetta il disastro e si dimetta al più presto”.

Da Berlusconi a Renzi

Francesco Scoma è finora l’unico che ha ufficializzato la sua discesa in campo per le Comunali 2022, tra le fila di Italia Viva. L’ ex Forza Italia e adesso anche ex renziano, a meno di un anno dalle Amministrative, lancia la sfida per conquistare la fascia di sindaco di Palermo.

Ma se vuole fare il candidato del centrodestra ha già una opposizione interna anche se non ufficializzata. Quella di Roberto Lagalla che ieri si è sbilanciato anche se non formalmente. Ma le cose della politica sono così