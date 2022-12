le strategie dei partiti

E’ tornato a riunirsi il Centrodestra siracusano e come sempre il piatto forte sono state le elezioni amministrative del 2023 a Siracusa ed in altri 4 Comuni.

Chi c’era al vertice

All’incontro hanno preso parte il coordinatore provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Giuseppe Napoli e Gianmarco Vaccarisi, Pierluigi Chimirri, coordinatore cittadino dell’Udc, e Giovanni Magro, in rappresentanza della Dc di Totò Cuffaro mentre era collegato da remoto il coordinatore provinciale del Mpa, Mario Bonomo.

Le basi del programma

In merito alla situazione più calda, quella legata al voto nel capoluogo, i rappresentanti del Centrodestra hanno gettato le basi sul programma che vede tra i punti cardini il risanamento della casse pubbliche. “E’ stata ampiamente esaminata la situazione drammatica del bilancio comunale e sono già state individuate alcune soluzioni relative alla diminuzione delle uscite, soprattutto superflue ed inutili, che servono solo a soddisfare l’ego dell’attuale sindaco, senza continuare a mettere le mani nelle tasche dei siracusani” spiegano i partecipanti all’incontro.

Dismettere gli affitti

Ma cosa bisognerebbe fare per risanare le casse? Lo spiega a BlogSicilia l’ex deputato Ars, Enzo Vinciullo. “Questa è un’amministrazione – dice Vinciullo – che utilizza edifici privati per svolgere servizi pubblici. Bisogna smettere con questa pratica, ci sono dei locali comunali che potrebbero essere sfruttati, il che consentirebbe di risparmiare sui costi. Il sindaco Italia è più interessato agli spot elettorali, pagandoli a spese dei contribuenti. Altro scandalo: pensiamo alla questione delle luminarie. Sono costate tantissimo, qui, se non è chiaro ancora il discorso, si corre verso il default“.

Incognita Bufardeci

Presto, ancora troppo presto, per il Centrodestra disporre di un candidato a sindaco unitario. Negli ambienti di questa area politica da oltre un anno circola il nome dell’ex sindaco, Titti Bufardeci, l’unico, probabilmente, in grado di legare tutti i partiti ed evitare di andare in ordine sparso alle amministrative del 2023. Lui non ha ancora sciolto la riserva, in tanti sono a chiedergli di scendere in campo dopo circa 10 anni di lontananza dalla politica attiva.

Bufardeci si è avvicinato al deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, ed è stato anche in predicato di occupare il posto da assessore nella giunta Schifani. Nelle settimane scorse, il coordinatore del Mpa, Mario Bonomo ha, però, detto che se il Centrodestra non si presenterà unito, è pronto a candidarsi a sindaco, anzi la sua candidatura è sul tavolo.