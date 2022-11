il coordinatore del mpa siracusa mario bonomo

“O il Centrodestra si presenta compatto, con un candidato espressione della politica e non della società civile, oppure mi candido io a sindaco di Siracusa”.

Lo afferma a BlogSicilia il coordinatore del Mpa di Siracusa ed ex parlamentare regionale, Mario Bonomo, che esce allo scoperto dopo il primo tavolo del Centrodestra siracusano, riunitosi circa un mese fa per discutere “non solo delle elezioni a Siracusa ma anche in altri Comuni, tra cui Palazzolo Acreide, Francofonte, Priolo e Carlentini”.

La linea del Mpa

“La prima questione posta è che il Centrodestra – afferma a BlogSicilia Mario Bonomo – ha un valore se si presenta unito, come del resto si è visto nelle recenti elezioni regionali e nazionali. E considerati i risultati ottenuti dalla coalizione, di cui il Mpa fa parte, mi sembra giusto ripercorrere lo stesso sentiero anche per la provincia di Siracusa”

Centrodestra unito nei Comuni in cui si vota

Il secondo punto posto dal Mpa è legato alla circostanza che nel 2023 non si voterà solo a Siracusa ma anche in altri 4 Comuni. “E ci sono delle questioni da risolvere, a cominciare dai sindaci uscenti che sono nell’area del Centrodestra, tra cui Salvatore Gallo, a Palazzolo, Daniele Lentini, a Francofonte, e Pippo Gianni, a Priolo” afferma Bonomo.

La questione Gianni

Pippo Gianni è attualmente agli arresti domiciliari in quanto coinvolto in un’inchiesta della Procura di Siracusa che lo accusa di aver esercitato pressioni su due aziende del Petrolchimico per avere preteso assunzioni e commesse per una azienda a lui vicina. Una ricostruzione rigettata dal sindaco, la cui richiesta di revoca della misura cautelare è stata respinta dal Tribunale del Riesame. La difesa attende di leggere le motivazioni per poi decidere di presentare ricorso in Cassazione.

“Ma se Gianni dovesse risolvere i suoi problemi giudiziari – aggiunge Mario Bonomo – e manifestasse l’intenzione di volersi candidare per un secondo mandato, di certo il Centrodestra non potrebbe far finta di nulla. Faccio un esempio: se a Francofonte ed a Palazzolo il Centrodestra deve sostenere gli attuali sindaci, che ripeto fanno parte di quest’area, non vedo perché a Priolo dovremmo fare un’eccezione“.

Il profilo del candidato a Siracusa

L’altra questione posta dal Mpa, che non è di certo meno importante delle altre, è il profilo del candidato a sindaco di Siracusa.

“Il candidato a sindaco del Centrodestra – dice a BlogSicilia Mario Bonomo – non può certo provenire dalla società civile, è estremamente necessario che chi guiderà la città abbia una esperienza politica importante e provenga da un partito. Bisogna fare presto, il Centrodestra non può permettersi di perdere del tempo prezioso, del resto l’impasse non fa altro che agevolare l’attuale sindaco, Francesco Italia, che ha deciso di ricandidarsi”.

“Pronto a candidarmi a sindaco”

“Se, però, le condizioni appena indicate non dovessero concretizzarsi, la mia candidatura per conto del Mpa e di Grande Siracusa 2023 è a disposizione della città” chiosa Mario Bonomo.