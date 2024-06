il coordinatore della lega di siracusa

Erano una sfida nella sfida dentro la Lega le elezioni europee nella provincia di Siracusa. Da un lato, il coordinatore provinciale, Enzo Vinciullo, che sosteneva Annalisa Tardino, dall’altro Giovanni Cafeo, vicinissimo all’ex assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, che, invece, si è speso per Raffaele Stancanelli. La competizione è decisamente andata a favore di Stancanelli che ha preso il pass per Bruxelles ma Vinciullo ritiene che, per come era stata predisposta la campagna elettorale, la Tardino è andata incontro ad una sconfitta annunciata.

Cafeo ha vinto e lei ha perso? E’ così?

A Siracusa non ha contribuito a formare la lista, a Francofonte ha sostenuto il candidato del Centrosinistra ed a Pachino ha appoggiato il candidato di Forza Italia quando noi della Lega eravamo schierati con Fortunato. Non ci sono due aree, lui non è nemmeno tesserato con la Lega.

Senta ma la Tardino è stata battuta nettamente…

Non era la mia candidata ma del leader della Lega, Matteo Salvini solo che non è stata per nulla tutelata.

In che senso non è stata tutelata?

Sono state predisposte, e non certamente da Salvini, della terzine che escludevano la Tardino. Una umiliazione politica in Sicilia senza precedenti ma chi ne ha pagato il prezzo è stato Salvini e non la candidata. E sa quale è stata la conseguenza? Che uno, iscritto alla Lega da qualche giorno, Stancanelli, è diventato europarlamentare.

Chi ha predisposto queste terzine?

E’ stato un piano politico contro Salvini, diciamo che ad organizzarlo sono stati i cacicchi siciliani. Andate a vedere cosa è accaduto a Priolo, che è il termometro della situazione di ciò che sto dicendo. Quello delle terzine è uno strumento antidemocratico e di controllo del voto. Senza fare nomi che poi diventa odioso, i primi tre hanno ottenuto rispettivamente 285, 278 e 272 preferenze. Ma scherziamo? Ma non è stato solo un problema del nostro partito, in quanto ha interessato pure gli altri.

Stancanelli era sostenuto da Cafeo e ha vinto politicamente..

Allora, Stancanelli era sostenuto da Giovanni Cafeo, da 5 consiglieri comunali a loro riconducibili e dal presidente dell’Ordine dei medici di Siracusa (Anselmo Madeddu ndr). Il risultato quale è stato? Uno scarto residuale e non so, a questo punto, se possono vantarsi di avere con se un grande consenso. In ogni caso a tirare Stancanelli è stato soprattutto il consigliere comunale Franco Zappalà.

Ma Zappalà non è della Lega..

Zappalà è stato importante per Cafeo nella scorsa tornata regionale, determinante per Stancanelli, vista la sua elezioni al Parlamento europeo. Se Zappalà intende venire nella Lega lo accoglieremo a braccia aperte, non può diventare una forza politica da usare quando ce ne è bisogno, del resto ha capacità e competenza. Se fosse stato candidato alle Regionali del 2022, come io sostenevo, sarebbe scattato il seggio per un componente della Lega: sarebbe potuto essere lui, non è questo il punto, di fatto la città avrebbe avuto un rappresentante ma l’istinto di conservazione del gruppo Sammartino da un lato e l’inerzia di Minardo dall’altro, ha determinato un risultato negativo.

La Lega è andata male a Siracusa ed ora a Pachino. Cosa non va?

In questi due anni, gli assessori regionali si sono dimenticati di Siracusa. Il territorio, con il capoluogo in primis, non ha ottenuto nulla, a parte un riconoscimento personale per Giovanni Cafeo. E’ chiaro che, nonostante ci siamo spesi per portare voti e consensi alla Lega, fondamentali nel computo complessivo, e contestualmente non ricevere niente, si perde di credibilità nel territorio. Siracusa è diventata merce di scambio politica con altre province, del resto su 400 posti di sottogoverno alla provincia di Siracusa non è toccato niente. Tanto per fare un esempio: il presidente del Consorzio universitario di Siracusa è un palermitano. Ma voglio fare un’ultima considerazione….

Dica, pure…

Non bisogna coinvolgere la Lega in eventuali accordi con l’amministrazione comunale di Siracusa. Noi siamo all’opposizione. Chi vuole fare accordi con Italia li fa a titolo personale.

A cosa si riferisce? A Cafeo?

Non so se Cafeo stia trattando con Italia ma sappia che se ci sono interlocuzioni non parli per conto della Lega che resta all’opposizione e ci rimane.