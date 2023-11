indagini dei carabinieri

Un elicottero privato è precipitato in prossimità del Lido di Noto, nel Siracusano, adagiandosi su un fianco.

Salve le persone a bordo

E’ accaduto stamane e secondo una prima ricostruzione le tre persone che erano a bordo del velivolo sono salve: hanno rimediato delle contusioni ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini

Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri che stanno accertando quanto è accaduto, sembra, comunque, che si sia trattato di un incidente, dovuto ad una avaria al rotore di coda. Il pilota sarebbe stato costretto ad una atterraggio di emergenza ma se ne saprà di più nelle prossime ore quando saranno interrogati i tre testimoni, contestualmente saranno avviati i rilievi sull’elicottero.

L’incidente in estate nel Siracusano







In estate, si era verificato un altro incidente quando un elicottero precipitò durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio a Pantalica. Per fortuna, anche in quella occasione non vi furono vittime: Gianfranco Gurrisi, il pilota dell’elicottero Falco 8 trascorse solo qualche ora all’ospedale di Siracusa.