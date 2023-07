E’ vivo il pilota dell’elicottero della Forestale che era scomparso da oltre un’ora mentre stava sorvolando la riserva di Pantalica, nel Siracusano, dove stamane è scoppiato un incendio.

L’elicottero ha avuto un’avaria durante il volo ma per fortuna il pilota è vivo ed è in macchina con un ispettore del Corpo forestale”. Lo afferma l’assessore al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana, recatisi nella prefettura di Siracusa per coordinare le ricerche dell’elicottero.

La gioia dell’assessore Pagana

“E’ riuscito ad atterrare – aggiunge l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana – e sono doppiamente felice per lui e dopo giorni come questi in cui si è lavorato sotto stress e senza sosta. Non si è fermato nessuno un attimo”. In merito a quanto accaduto, “dobbiamo prima compiere delle verifiche e poi stabiliremo con esattezza cosa è accaduto” ha detto l’assessore regionale Pagana.

La ricostruzione del presidente Schifani

“Il pilota dell’elicottero del servizio antincendio, in forza al Corpo forestale della Regione Siciliana, di cui non si avevano più notizie è vivo ed è già stato localizzato in prossimità della riserva di Pantalica nel Siracusano. L’uomo è ferito e i mezzi di soccorso, che lo hanno raggiunto, lo stanno trasferendo in una vicina struttura sanitaria. Ne ho avuto conferma dal dirigente generale del Corpo forestale della Regione, Giuseppe Battaglia” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il velivolo, impegnato in un’operazione di spegnimento, ha urtato i cavi dell’alta tensione e il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza.

Le fiamme a Pantalica

Nonostante la tregua del caldo, con un abbassamento delle temperature, un incendio sta interessando una zona boschiva della riserva di Pantalica. In azione, c’è il personale della Forestale, impegnato ad arginare l’azione delle fiamme, che rischia di bruciare la vegetazione con danni evidenti per l’ambiente.

“Mano criminale dietro incendi” dice sindaco di Siracusa

“C’è di certo una mano criminale dietro tutta questa distruzione, noi non ci arrendiamo alla loro scelleratezza, e continuiamo a costruire e a creare per il nostro territorio. Stiamo per chiedere lo stato di calamità per i danni subiti dalla nostra città” dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.