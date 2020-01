Tempi duri per studenti e professori

Il freddo che non molla tutta la Sicilia così come Siracusa comincia ad essere un problema per le scuole. Nel capoluogo sono 4 gli istituti comprensivi dove potrebbero presentarsi dei problemi. Tra questi c’è la Nino Martoglio, già recidiva, in quanto proprio un anno fa, a causa dei brividi di cui erano rimasti vittime sia gli studenti sia i docenti, il Comune di Siracusa, aveva acquistato delle macchine split per il riscaldamento.

Al tempo stesso, fu necessario attivare una fornitura elettrica di cantiere, operazione che, secondo fonti del Comune, sarà ripetuta anche adesso dopo aver preso accordi con l’Enel per evitare di entrare nella lista nera dei debitori.

Situazione difficile anche gli istituti in via Svizzera ed in via Temistocle, dove è assente l’allaccio della caldaia all’impianto del gas. Anche qui, le procedure complesse, attraverso la regia di Consip, tra ItalGas ed Enel Energia hanno rallentato la soluzione del problema. Consip ha dato solo nei giorni scorsi l’ok alla richiesta di allaccio presentata da Palazzo Vermexio e subito gli uffici hanno disposto l’accettazione del preventivo per allaccio ricevuto da parte della società incaricata.

Infine, la scuola di via Alcibiade: i proprietari degli stabili avrebbero dovuto sistemare l’impianto di riscaldamento entro dicembre, secondo fonti del Comune.