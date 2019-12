La vicenda della donna che nella tomba di famiglia al cimitero di Siracusa ha trovato le lapidi di altre perone, ha creato scalpore. Al netto dell’inchiesta aperta dalla Procura, su una presunta compravendita illegale, l’amministrazione comunale ha avviato dei controlli per verificare se si sono verificate situazioni analoghe. Insomma, gli uffici dei Servizi cimiteriali, guidati dall’assessore Alessandra Furnari, hanno colto la palla al balzo per compiere una ampia verifica anche sullo stesso personale.

Secondo quanto si è appreso in merito alla storia della donna che ha scoperto degli estranei nella tomba di famiglia, le spoglie dei suoi congiunti sono state spostate negli ossarrietti. Vuol dire che qualcuno, un esperto del mestiere, ha provveduto alla estumulazione dei defunti. Una operazione non certamente semplice che comporta tempo, come ipotizzano gli stessi inquirenti, che, nelle prossime ore, sentiranno diverse persone.

Non solo i cosiddetti nuovi proprietari ma anche dei dipendenti del cimitero per comprendere in che modo vi sia stato questo passaggio di proprietà non autorizzato.

Perché, dai documenti in possesso al Comune di Siracusa non risulta alcun cambio, d’altra parte, come ha già spiegato l’assessore Furnari, la compravendita non è possibile concretizzarla in quanto le tombe vengono regolate dalla concessioni.