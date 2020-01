Il collegamento con la Maremonti

Monta la polemica per le condizioni dello svincolo che dovrebbe consentire ai mezzi provenienti dalla Maremonti, la strada di collegamento tra Siracusa e la zona montana, di entrare sulla Siracusa-Gela. Il cantiere è fermo, come denunciato dall’ex parlamentare regionale, Vincenzo Vinciullo, che chiama in causa la Regione ed il Cas.

“I lavori del sottofondo del sottopasso dello svincolo Maremonti, per la Siracusa-Gela, che furono – dice Vinciullo – spacciati per l’apertura dello svincolo, dopo l’inaugurazione con la premiata pasticceria catanese e con un codazzo di autorità plaudente, non solo non sono ripresi, ma il cantiere risulta, ormai da oltre 6 mesi, abbandonato a se stesso, così come era il giorno successivo all’inaugurazione, quando venne sistemata qualche pietra sul parapetto e gettata qualche manicolata di cemento”.

Sono state tante, in queste settimane, le proteste da parte dei tanti residenti dei Comuni montani e di Siracusa sulle condizioni dello svincolo per la Siracusa-Gela.

“Conoscendo le capacità dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture, sono sicuro che interverrà immediatamente, richiamando il Cas a completare i lavori già inaugurati, quindi ci aspettiamo al più presto di rivedere gli operai nel cantiere, al momento totalmente abbandonato” conclude l’ex parlamentare regionale.