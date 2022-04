la denuncia della deputata ars ternullo

E’ emergenza furti a Melilli, come denuncia la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo. La stessa esponente politica ha annunciato l’ennesimo episodio ai danni di un giovane del posto a cui è stata sottratta la macchina. “Un danno anche per difficoltà a spostarsi per lavoro” dice Ternullo che ritiene il fenomeno piuttosto diffuso.

Rafforzare i controlli

“Uno spiacevole fatto criminale, che si somma ad una catena di furti che coinvolgono sempre più abitazioni e mezzi di trasporto della cittadinanza. Faccio pertanto un appello alle Istituzioni locali e alle Forze dell’ordine, affinché si rafforzino le attività di pattugliamento”

Criminalità in aumento

Secondo quanto sostenuto dalla parlamentare regionale, si registra “un preoccupante aumento dell’indice di criminalità, il quale purtroppo mette a nudo un forte disagio sociale. È però necessaria una dura azione repressiva” conclude Ternullo.