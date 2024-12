è accaduto a siracusa

Il piano era stato studiato alla perfezione ma la trasferta di un cittadino extracomunitario di 47 anni, residente in provincia di Verona, non ha sortito l’effetto sperato: l’autore dello stratagemma è stato scoperto dagli agenti della Squadra di polizia Giudiziaria della Sezione Polizia stradale di Siracusa.

La dotazione

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi allorquando il “raggiratore”, utilizzando un “sofisticato strumento audio-video” cucito nei vestiti e composto da una microcamera – artatamente occultata sulla t-shirt – e collegata contestualmente ad un minuscolo auricolare e smartphone con connessione wi fi, si è presentato presso la sede della Motorizzazione Civile di Siracusa per sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

Quanto ha pagato per la strumentazione

Il costo per l’ambita patente ammontava a circa 2000 euro. O almeno questa è stata la cifra che il candidato ha confessato di aver pagato per la disponibilità di un kit tecnologico in grado di metterlo in comunicazione con il suggeritore esterno che gli avrebbe fornito le risposte esatte ai quiz durante la prova teorica.

Esame invalidato e denunciato

L’autore, cui ovviamente è stato invalidato l’esame teorico sostenuto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la strumentazione posta sotto sequestro.

Le indagini

“L’attività info-investigativa posta – spiegano dal comando provinciale della Polizia stradale di Siracusa – in essere dagli investigatori della Polizia Stradale di Siracusa è il risultato di una serie di operazioni analoghe compiute al fine di disincentivare e reprimere tale fenomeno che interessa principalmente persone di nazionalità straniera ma anche cittadini italiani. Non è la prima volta che si indaga su soggetti sorpresi a barare per conseguire il proprio titolo abilitativo alla guida. Il fenomeno – si legge nella nota della Polizia stradale di Siracusa – è in espansione e preoccupa, visto che immette sulle strade persone che circoleranno liberamente senza la minima conoscenza delle regole del Codice della Strada”