in contrada carosello, a noto

Soccorso un uomo di 43 anni rimasto incastrato in una zona impervia di Noto Antica

E’ stato prelevato con l’elicottero e trasportato al Cannizzaro di Catania

Sono intervenuti anche i carabinieri ed il personale del 118

Un escursionista di 43 anni è stato tratto in salvo nel pomeriggio intorno alle 15 mentre si trovava in una zona impervia in contrada Carosello, nella zona di Noto Antica. Sono stati i vigili del fuoco a prestare soccorso alla vittima che non riusciva a risalire ed in qualche modo sarebbe stato lui stesso a chiedere l’intervento dei pompieri.

Trasportato in elicottero

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Noto ed il personale del 118. L’uomo è stato recuperato da Drago 62, l’elicottero dei vigili del fuoco del Nucleo di Catania e, su parere dei medici, è stato trasportato dall’ospedale Cannizzaro di Catania.

Donna salvata nel Ragusano

Due settimane fa, una donna di 43 anni, che si era persa nel corso di una escursione nella vallata degli Ippari, a Vittoria, nel Ragusano, è stata tratta in salvo nella notte tra sabato e domenica dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria. La vittima, originaria della Romania, ha rischiato di morire di ipotermia ma per fortuna si è immediatamente ripresa.

Nel Palermitano

I vigili del fuoco, nei giorni scorsi, sono riusciti a rintracciare e mettere in salvo la scorsa notte un escursionista a Monte Gallo che si era provocato una forte distorsione al piede e nel cuore della notte si era smarrito.

Sono state inviate le squadre di ricerca del nucleo speleologico alpino e fluviale e il nucleo sistema aeromobile e pilotaggio remoto che sono riusciti ad individuare l’escursionista e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia.