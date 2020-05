Uscire dalla crisi

L’obiettivo è di incassare i fondi europei ed affidarli ai Comuni del Siracusano per finanziare alcuni servizi, tra cui aiuti alimentari e integrazione dei migranti, ma anche per bandire degli appalti. Per questo motivo, dopo gli incontri tra l’Anci Sicilia e gli enti locali, il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto ha disposto l’apertura dello Sportello per lo scouting dei fondi europei e per il supporto alla progettazione.

Il progetto, finanziato dal Ministero dell’interno nell’ambito del Pon Legalità e gestito dalla società EY Advisory, prevede la possibilità per i Comuni di interagire con consulenti esperti di fondi europei, per individuare e gestire al meglio le risorse disponibili nell’ambito delle politiche di coesione.

“Al fine di sostenere la capacità amministrativa degli enti, è stato inoltre organizzato un programma di webinar che ogni due settimane consentirà ai Comuni – spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto – di affrontare argomenti di grande interesse e attualità in questa fase”.

“Sarà realizzata una sessione dedicata alla programmazione europea attuale (periodo di programmazione 2014-2020) e futura (2021-2027), per individuare le nuove possibilità che si aprono per fronteggiare la crisi. Ulteriori sessioni specifiche saranno incentrate – spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto – su welfare (il piano del governo per gli aiuti alimentari) e immigrazione (i fondi del Ministero dell’Interno per l’integrazione dei migranti), nonché su aspetti tecnici relativi agli appalti pubblici (impatti dei decreti governativi sul codice dei contratti) e all’europrogettazione (redazione delle proposte progettuali e project Prefettura di Siracusa Ufficio territoriale del Governo management). Un approfondimento specifico sarà dedicato alle iniziative di sviluppo urbano sostenibile promosse dall’Unione europea”. Lo Sportello è attivo il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:00 alle 19″.