in via algeri ed in via italia 103

Allevamenti di animali abusivi a Siracusa

In strada gironzolano i maiali

Scoperti cavalli ed asini in un’area condominiale, accanto agli uffici del Comune

Lo sanno tutti, o quasi a Siracusa, dell’esistenza di una fattoria a cielo aperto. Un piccolo allevamento di maiali si trova nella zona di via Algeri, incastonata nel rione della Mazzarrona, ma il vero problema è che gli animali non sono per nulla chiusi e spesso gironzolano per strada, accampandosi, a volte, nelle aiuole spartitraffico, sotto gli occhi quasi sbigottiti degli automobilisti.

Rischio sanitario

Oltre al rischio per possibili incidenti, c’è anche una situazione sanitaria da tenere sotto controllo ma nonostante le tante segnalazioni, tra cui quella di alcune settimane fa, di un ex consigliere comunale, non è stato, al momento, fatto nulla.

Allevamento equino

Nella zona di via Italia 103, alle spalle della chiesa di San Metodio ed accanto agli uffici del quartiere di Acradina, c’è un altro allevamento in cui si possono scorgere asini e cavalli, per fortuna, in questo caso recintati. Colpisce la circostanza che sotto lo sguardo di dipendenti e funzionari del Comune di Siracusa non siano stati presi ancora dei provvedimenti.