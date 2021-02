la denuncia di un ex consigliere comunale

Un gruppo di maiali gira liberamente nel rione della Mazzarrona, a nord di Siracusa

Tante le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine per l’allarme sanitario

Un ex consigliere comunale ha puntato l’indice contro l’amministrazione

Maiali in giro a Siracusa, in particolare nella zona di via Algeri, alla Mazzarrona, il rione simbolo del degrado urbano della città. Tanti i video girati da automobilisti e residenti che hanno immortalato i suini a spasso così come molte sono state le segnalazioni alle forze dell’ordine per via di una oggettiva situazione di pericolo e di allarme sanitario.

La denuncia

“Alle 7.30 di giorno 27 febbraio 2021 nel centro abitato, ecco cosa permette la nostra amministrazione comunale con in testa il sindaco. Il sindaco in tutto ciò non si è neanche recato nel luogo per cercare di risolvere il problema e vigilare sulla risoluzione immediata dello stesso. Questo avviene ormai da mesi” denuncia l’ex consigliere comunale di Siracusa, Salvatore Castagnino, che ha postato sulla sua pagina Facebook le immagini con i maiali.

Da dove provengono quei maiali?

E’ la domanda che in tanti si pongono ma chi conosce quella zona sa bene che ci sono delle aree, a ridosso dei complessi di edilizia popolare, trasformate in delle mini fattorie, con la presenza di animali da cortile. Una situazione ben conosciuta in città, almeno nei piani alti di Siracusa e non solo, e dalle stesse forze dell’ordine ma nonostante tutto non si è riusciti ancora a debellare il fenomeno. Nella zona di via Italia 103, in prossimità della circoscrizione Akradina, alcuni testimoni riferiscono della presenza di alcuni cavalli chiusi all’interno di un piccolo recinto.