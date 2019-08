La droga aveva un valore di 5mila euro

I carabinieri d Siracusa hanno fermato un disoccupato di Siracusa di 74 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, nella giornata di ieri, hanno trovato nell’automobile di Agatino Scalisi, originario di Siracusa, due involucri in cellophane contenenti complessivamente 50 grammi di cocaina in pietra.

L’uomo era a bordo della sua auto e procedeva a velocità elevata lungo via Cassia. Il 74enne alla vista dei carabinieri, ha immediatamente tentato di gettare via un pacchetto di sigarette lanciandolo a terra, ma è stato subito recuperato dai militari i quali, come detto, lo hanno posto agli arresti domiciliari. La droga sequestrata aveva un valore di circa 5.000 euro.