Un giovane di 22 anni, Tommaso Passarello, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Belvedere, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, il ragazzo ha perso il controllo del suo ciclomotore in prossimità dell’incrocio tra via Indipendenza e piazza Bonanno ma non si conoscono ancora le cause di questo nuovo incidente nel Siracusano. Si tratterebbe di un incidente autonomo, a quanto pare non ci sarebbero altri mezzi coinvolti ma se ne saprà di più non appena saranno concluso i rilievi sul tratto in cui il ventiduenne ha trovato la morte. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta ed ha disposto il sequestro dello scooter. I tentativi dei soccorritori di tenere aggrappato alla vita il giovane sono stati inutili, le lesioni riportate su varie parti del corpo erano troppo gravi per sperare di salvarlo. La tragedia ha spezzato la serenità della famiglia del ragazzo, informata dalle forze dell’ordine.