l'appello del comandante provinciale barecchia ai giovani

Era prevista al Castello Maniace la festa a Siracusa per i 209 anni della fondazione dell’Arma dei carabinieri ma le condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a cambiare location: la cerimonia si è tenuta ieri nel suggestivo Teatro comunale, che, nei mesi scorsi, è stato riaperto dopo il completamento delle autorizzazioni legate alla agibilità dell’opera, chiusa per oltre 60 anni.

La cerimonia

Alla festa, che ha avuto inizio alle 19, c’erano il prefetto, Giusi Scaduto, una rappresentanza di sindaci dei 21 Comuni della provincia, le massime autorità civili, militari e religiose, una nutrita rappresentanza di alunni degli istituti d’istruzione della provincia.

La presenza degli studenti

La cerimonia, moderata da Lucia De Luca e dal maggiore Stefano Santuccio, comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, è stata impreziosita dagli alunni degli istituti comprensivi Chindemi di Siracusa e Majore di Noto che hanno accompagnato con tamburi la rivista militare ed intonato l’Inno Nazionale, dal quartetto d’archi “La Giga”, dai pupi del Teatro Alfeo e dal giovane Samuel che, con la collaborazione di un complesso composto da

carabinieri in servizio e in congedo, ha intonato una canzone da lui composta dal profondo significato simbolico.

L’intervento del comandante

Il comandante provinciale, Colonnello Gabriele Barecchia, nel suo intervento si è rivolto ai numerosissimi giovani presenti, spiegando il senso di responsabilità ed il coraggio sull’essere protagonista del cambiamento e l’impegno di porsi al servizio degli altri. Ma in tema di violenza di genere, ricordando l’omicidio di Giulia Tramontano, il comandante ha lanciato un appello ai papà dei bambini. “Mi rivolgo ai tanti papà qui presenti stasera, me compreso: la violenza sulle donne è un problema che riguarda anzitutto gli uomini: dimostriamo ai nostri figli che l’amore, quello vero, non è possesso degli altri, ma è cessione di sé”.

L’attività dei carabinieri

Secondo i dati forniti dai carabinieri, il numero dei reati scoperti (2392) è stato pari al 28% di quelli denunciati: in un anno, le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2653 (3002 nel periodo precedente), mentre il numero degli arresti è stato di 423 (420 periodo precedente); 216 sono stati gli arresti in flagranza (rispetto ai 324 del periodo precedente).

I sequestri di droga

L’attività antidroga ha, ancora una volta, costituito importante componente dell’attività operativa, consentendo il sequestro di oltre kg. 49 di stupefacenti che se venduti al dettaglio avrebbero fruttato oltre 1,7 milioni di euro, e l’arresto di 66 soggetti, nonché l’individuazione di 392 persone dedite all’assunzione di droghe, per lo più giovani, segnalati alle Prefetture di residenza.

La violenza di genere

Il contrasto ai reati in materia di violenza di genere, con particolare riguardo ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori (stalking), dopo l’adozione del Codice Rosso e le discendenti disposizioni della Procura della Repubblica di Siracusa, ha visto un incremento dell’attività repressiva operata in flagranza, che si è concretizzata negli ultimi 12 mesi nell’arresto di 23 soggetti (7 per atti persecutori e 16 per maltrattamenti in famiglia) e nel deferimento in stato di libertà di altri 26 (8 per atti persecutori e 18 per maltrattamenti in famiglia) resisi responsabili di odiose condotte in danno di fasce deboli.

I premiati

Encomio solenne per il Mar. Ord. Andrea Monego che, nel febbraio del 2009, riuscì a salvare dalle fiamme una donna anziana.

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia concesso a: Ten Chiara RICCIARDI; Lgt. Giovanni ALDERUCCIO; Lgt. Gianluca ORTOLEVA; Mar. Ord. Paolo SCALORA; Mar. Luigi Secondo LEUZZI; Brig. Ca. Giuseppe GIGLIUTO; Brig. Ca. Luigi LANZILLI; Brig. Antonio DENARO; Brig. Enzo PAPPALARDO; Brig. Francesco SACCUTA; App. Sc. Q.S. Gaetano CACCAMO; App. Francesco FRICIA; Lgt. Giovanni ALDERUCCIO; Mar. Luigi Secondo LEUZZI; Brig. Ca. Giuseppe GIGLIUTO; Brig. Ca. Luigi LANZILLI; Brig. Antonio DENARO;- Brig. Enzo PAPPALARDO; Brig. Corrado ARMENIA; Mar. Ca. Marco CANTARUT,App. Sc. Q.S. Diego FICHERA; Car. Sc. PASTORELLA Salvatore.

La Sezione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo di Siracusa ha ricevuto gli attestati di merito per le numerose attività di servizio svolte nonché attestati di fedeltà. Ecco i premiati: Mar. Complemento Emanuele DI MARI della Sezione di Siracusa; Brig. Ca. Valentino DE IESO (Presidente Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa); Patrizia LUPO – Socia Familiare; Giovanni CARDOVILLE – Socio simpatizzante; Valeria VALVO – Socia simpatizzante; Massimiliano DI PIETRO – Socio simpatizzante.

V. Brig. Giuseppe CALIGIORE (già Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa); Car. Aus. Aldo LONGO; S. Ten. Domenico ARATO ; V. Brig. Antonio SPERANZA; V. Brig. Giuliano ORTISI.