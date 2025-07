Venezia come Siracusa e questa volta il legame non è per Santa Lucia ma per la massiccia presenza di vip. Nel mega yacht Luminara, arrivato ieri sera al Porto Grande, ci sono alcuni degli ospiti del matrimonio di Jeff Bezos, sposatosi a Venezia, ma in lista ci sono i vip come Leonardo Di Caprio, Kim Kardashian, Sofia Vergara, Ellie Goulding, Naomi Campbell, Anitta, Ricky Martin e Arnold Schwarzenegger.

Pure Sting

Ieri sera, a ridosso del Castello Maniace c’è stato lo spettacolo con 500 droni in volo. Dalla banchina di Siracusa, ieri pomeriggio, ha raggiunto la lussuosa imbarcazione anche Sting.

La barca

Luminara, dalle notizia su shippingitaly.it, è il terzo superyacht di lusso della flotta Ritz Carlton, costruito nello stabilimento dei Chantiers de l’Atlantique, a Saint Nazaire, in Bretagna, e consegnato ad inizio giugno. Il nome deriva la latino “luce”. Misura 242 metri di lunghezza ed è progettato per ospitare fino a 452 ospiti in 226 suite, tutte dotate di terrazze private e vetrate a tutta altezza che aprono la visuale sull’oceano.

Il capitano

Il capitano Magnus Bengtsson guida la nave nella sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Dopo aver trascorso l’estate nel Mediterraneo, Luminara partirà a fine ottobre per l’Oceano Indiano, via Sudafrica, per poi proseguire verso l’Asia, dove opererà fino a maggio 2026, in particolare con partenze da Singapore, Hong Kong e Tokyo, prima di attraversare il Pacifico e navigare durante l’estate 2026 tra Vancouver e l’Alaska