la cerimonia a siracusa

La festa della polizia a Siracusa si è trasformata nel saluto del questore Gabriella Ioppolo che, dopo 5 anni, lascerà la guida del palazzo di viale Scale Greca. Tornerà a Messina, la sua città natale, ma con i galloni da questore ed al suo posto arriverà Benedetto Sanna.

Cerimonia al Castello Maniace

La cerimonia, la prima pubblica ed all’aperto dopo i due anni di pandemia, si è tenuta nell’area del Castello Maniace, sulla punta estrema di Ortigia, il centro storico della città. Nel suo discorso, davanti alle massime autorità della città, il questore ha ringraziato la città ma la voce è stata più volte rotta dall’emozione.

Il biennio della pandemia

“Seppur dettato dall’emergenza, l’ultimo biennio ha costituito un innegabile bagaglio di esperienza da parte di tutti gli appartenenti a questa amministrazione, che rappresenta la base di ripartenza della Polizia di Stato, anche qui a Siracusa” ha detto il questore.

“Quello che qui mi preme – ha proseguito Gabriella Ioppolo – sottolineare è che anche per Siracusa e la sua provincia il biennio 2020/2021 e questo primo scorcio del 2022, rimarrà un periodo eccezionale, perché ha accomunato la nostra città a tutto il mondo nella lotta al virus e ad affrontare una crisi umanitaria, sociale ed economica senza precedenti”.

Allarme criminalità

Il questore di Siracusa ha anche lanciato l’allarme sulle mire della criminalità organizzata che ha giù puntato gli occhi sui fondi del PNRR.

“Altissimo, inoltre, è il pericolo che la criminalità organizzata possa mirare alla comoda acquisizione di aziende, che anche in questa provincia abbondano in crisi per la pandemia, o aggiudicarsi importanti appalti di opere pubbliche alimentate con i fondi europei del recovery plan” ha detto il questore Gabriella Ioppolo.

I numeri della polizia

In merito ai numeri, in fatto di attività investigativa, la Questura di Siracusa ha fatto sapere che in anno sono state 323 le persone tratte in arresto, di cui 196 in flagranza e 127 su disposizione dell’autorità giudiziaria. Per quanto concerne le denunce ce ne sono state 1615, ingenti i sequestri di droga: oltre 18 mila kg di stupefacenti sequestrati.