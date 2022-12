il programma dei festeggiamenti

E’ tutto pronto per la festa di Santa Lucia, la patrona di Siracusa, che si terrà il 13 dicembre. Dopo i due anni della pandemia, tornerà la processione del simulacro che dalla Cattedrale, in Ortigia, sarà trasferito nella Basilica di Santa Lucia dove vi resterà per 8 giorni.

Per l’Ottava il ritorno in Cattedrale

Nel giorno dell’Ottava, il fercolo della santa ritornerà a casa, nella Cattadrale. Stamane, sono stati stati presentati, nel corso di una conferenza stampa, gli eventi legati alla festa di Santa Lucia, alla presenza del presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Giuseppe Piccione, e del rettore della Basilica di Santa Lucia, fra Daniele Cugnata.

I festeggiamenti

La festa ha avuto inizio il 2 dicembre con le reliquie portate in giro nelle parrocchie della Diocesi. Giorno 9 dicembre ci sarà l’apertura della nicchia e prenderanno ufficialmente il via i festeggiamenti.

“L’abbraccio dei fedeli a Lucia”

“Dopo due anni Santa Lucia ritorna sulle strade ma soprattutto riceverà l’abbraccio della sua gente – dice il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Giuseppe Piccione – peraltro in un momento di bisogno e di aiuto. Per chi vuole bene questa città, è importante essere in piazza, accanto a lei. E si ripeteranno quelle emozioni che si ripetono ormai da oltre 400 anni”. Abbiamo anche voluto ricordare il giudice Rosario Livatino, martire della legalità”

“Pellegrini provenienti da tutta la Sicilia”

“Ad arrivare nella Basilica non è solo il simulacro di Santa Lucia – spiega il rettore della Basilica di Santa Lucia, fra Daniele Cugnata – ma anche numerosissimi pellegrini, proveniente dalla Sicilia ma anche da molte parti di Italia. E’ un’occasione di preghiera e di incontro con il Signore e la sua luce, perché Lucia è questo, portatrice di luce. Giorno 17 dicembre alle 16 ci sarà la benedizione dei bambini, alle 21, dello stesso giorno, ci sarà la Via lucis, con protagonisti i giovani: dalle 24 fino alle 7 del mattino la Basilica sarà aperta con la possibilità di vedere il simulacro di Santa Lucia”