la processione e il rientro in cattedrale

La settimana scorsa si è deciso, a causa del maltempo, di rimandare l’Ottava per la festa del Patrocinio di Santa Lucia. In effetti, ieri pomeriggio splendeva il sole su Siracusa e sono state tante le persone che si sono riversate in piazza Duomo, in Ortigia, per seguire la processione del simulacro, tornato dopo 15 giorni a casa sua, nella Cattedrale, dopo essere stato nella chiesa di Santa Lucia alla Badia.

I primi ad accogliere la patrona di Siracusa sono stati i Vigili del fuoco che hanno portato a spalla per un breve tragitto il fercolo ed hanno omaggiata la martire siracusana con una corona di fiori.

E’ stata poi la volta dei volontari della Protezione Civile che hanno portato il simulacro fino a via Picherali. Poi, il fercolo è finito sulle spalle dei portatori, i berretti verdi, con cui è iniziata la vera processione che ha toccato via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza S. Giuseppe, via della Giudecca, via delle Maestranze, via Roma, piazza Minerva, piazza Duomo.

Intorno alle 21,00 l’ingresso delle reliquie e del simulacro in Cattedrale e la chiusura della nicchia della Cappella che custodisce il Simulacro.