appuntamento spostato al 14 maggio

Le pessime previsioni meteo, previste per il prossimo fine settimana, hanno spinto la Curia di Siracusa e la Deputazione della Cappella di Santa Lucia a far slittare l’Ottava della festa del patrocinio di Santa Lucia prevista per domenica 8 maggio.

Processione slittata al 14 maggio

Gli organizzatori hanno deciso di procedere al rientro del simulacro in Cattedrale del fercolo della martire siracusana, attualmente custodito nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, sabato 14 maggio, alle 18.

Sabato con Santa Lucia

“Le previsioni sono scoraggianti – dice a BlogSicilia il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione – per cui non ha senso sfidare il maltempo. Abbiamo pensato alla novità del sabato, un fatto unico a memoria d’uomo: questo consentirà alle famiglie di trascorrere il sabato sera in compagnia di Santa Lucia. Inoltre, l’indomani è domenica, ognuno potrà anche fare le ore piccole”.

Il maltempo della settimana scorsa

La settimana scorsa, la pioggia che si è abbattuta in città ha costretto gli organizzatori a spostare alle 18 la processione del simulacro dalla Cattedrale alla chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Il ricordo del miracolo di Lucia

Il Patrocinio è delle feste, legate a Santa Lucia, più sentite a Siracusa, tanto quanto quella tradizionale del 13 dicembre, che ricorda i giorni della terribile carestia del 1646 finita con l’arrivo al Porto Grande delle navi di grano dopo le preghiere alla Patrona.