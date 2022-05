la festa della patrona di siracusa

La pioggia che si è abbattuta per tutta la mattinata ha fatto slittare la processione di Santa Lucia. Alle 18, il simulacro, però, è uscito dalla Cattedrale portato a spalla dai berretti verdi fino alla chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Nonostante il maltempo, i fedeli che hanno affollato piazza Duomo fin dalle prime ore del mattino con gli ombrelli aperti, hanno resistito, del resto si trattava della prima processione dopo due anni di pandemia. Molta commozione tra le tante persone che non hanno voluto mancare all’appuntamento, sfidando la pioggia ed il freddo in questo Primo maggio che ha riportato la città in inverno.

E’ una delle ricorrenze più importanti per Siracusa, in occasione delle prima domenica di maggio, per ricordare i giorni della terribile carestia del 1646 finita con l’arrivo al Porto Grande delle navi di grano dopo le preghiere alla Patrona.

FOTO FABIO FORTUNA