La cultura ai tempi del Covid19

Da Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella, ai registi Gabriele Lavia, Moni Ovadia, Muriel Mayette-Holtz e Piero Maccarinelli, le attrici Elisabetta Pozzi e Clara Galante, la scrittrice Giusi Norcia e i docenti universitari Giorgio Ieranò e Caterina Mordeglia. Proseguirà per tutto il mese di maggio la rassegna Antichi pensieri, gli incontri con personaggi del mondo accademico, del teatro e della cultura, organizzata dalla Fondazione Inda. La rassegna si inserisce nel programma di iniziative online pensate per offrire a studenti, appassionati e amanti del teatro una vasta offerta di contenuti da seguire sui canali social dell’Inda.

Gli incontri con docenti universitari, attori e registi vengono trasmessi in diretta, alle 18, sulla pagina Facebook dell’Inda.

Il programma per il mese di maggio prevede: lunedì 4 maggio, l’attore e regista Gabriele Lavia su “I greci secondo me”; martedì 5 maggio, il pianista e compositore Nicola Piovani su “Musica per il teatro e per il cinema” e “I viaggi di Ulisse”; mercoledì 6 maggio, l’attore e regista Moni Ovadia su “Le Supplici e il teatro musicale”, giovedì 7 maggio il regista Piero Maccarinelli su “Le mie regie al Teatro Greco di Siracusa”; venerdì 8 maggio, il docente universitario Giorgio Ieranò su “Sette contro Tebe e Baccanti”; lunedì 11 maggio, la regista Muriel Mayette-Holtz su “Andromaque e Le Troiane”; mercoledì 13 maggio, la docente universitaria Caterina Mordeglia su “Plauto a Siracusa”; venerdì 15 maggio, l’attrice Elisabetta Pozzi su “Le mie eroine a Siracusa”, lunedì 18 maggio la scrittrice Giusi Norcia su “A proposito di Elena”, mercoledì 20 maggio, l’attrice Clara Galante che ripercorrerà le proprie interpretazioni al Teatro Greco di Siracusa e dialogherà con gli allievi dell’Accademia sul recitar cantando.

Sui canali social proseguono poi anche le altre iniziative. Tutti i giorni alle 16 viene pubblicata una clip realizzata per l’Inda dai principali protagonisti delle passate stagioni al Teatro Greco di Siracusa. Gli attori hanno accettato di offrire al nostro pubblico un monologo tratto dal repertorio classico o la lettura di una poesia. Oltre alle letture vengono pubblicati anche alcuni dei passaggi più significativi degli spettacoli messi in scena nel corso degli anni dall’Inda.