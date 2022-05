domani alle 18 il rientro del simulacro in cattedrale

Migliaia di siracusani si sono recati in pellegrinaggio al simulacro di Santa Lucia che per ulteriori otto giorni è rimasto nella chiesa di Santa Lucia alla Badia a Siracusa.

Il rinvio della processione per il maltempo

In tanti hanno approfittato della settimana di preghiera decisa dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia che per via delle cattive condizioni meteo ha preferito rinviare il rientro del simulacro e delle reliquie (da domenica 8 a sabato 14). Tantissimi anche i turisti che hanno potuto ammirare il simulacro recentemente restaurato.

Domani il rientro in Cattedrale

Domani, sabato 14, alle ore 18,00 i siracusani potranno rivivere la festa dell’Ottava con il tradizionale lancio delle colombe.

La storia del miracolo

La festa del Patrocinio ricorda il miracolo del 1646, quando i siracusani riuniti in preghiera in Cattedrale chiesero aiuto alla Patrona: improvvisamente entrò in Cattedrale una colomba che annunciava l’arrivo al porto di una nave carica di grano.

Il percorso

Alle 18.00 il simulacro uscirà dalla chiesa di Santa Lucia alla Badia: una breve processione in piazza Duomo con i vigili del fuoco che porteranno a spalla il simulacro e renderanno omaggio alla martire siracusana con una corona di fiori. Poi i vigili cederanno il posto ai volontari della Protezione Civile che porteranno il simulacro fino a via Picherali.

Quindi i berretti verdi riprenderanno il loro posto e inizierà la processione che attraverserà le vie di Ortigia: via Picherali, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza S. Giuseppe, via della Giudecca, via delle Maestranze, via Roma, piazza Minerva, piazza Duomo.

Alle ore 21,00 è previsto l’ingresso delle Reliquie e del Simulacro in Cattedrale e la chiusura della nicchia della Cappella che custodisce il Simulacro.

Migliaia di fedeli

“Già in questa settimana sono stati migliaia i siracusani che si sono recati dalla nostra patrona – spiega l’avv. Pucci Piccione, presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia -. E la sera diversi i pellegrinaggi dalle parrocchie della città. Abbiamo deciso che doveva essere una settimana di preghiera e così è stato”.

Stasera alle ore 19,00 celebrazione eucaristica presieduta da fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica-Santuario di Santa Lucia al Sepolcro. Seguirà l’Adorazione Eucaristica.