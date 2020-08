Appuntamento il 9 agosto alle 21

Il 9 Agosto, con inizio alle 21, dopo il successo della prima edizione, il Coro Lirico Siciliano ritornerà al Teatro greco di Siracusa con uno spettacolo unico: Italian love songs, contaminazioni tra pop e lirica con la partecipazione straordinaria di Mario Venuti. Un viaggio in musica tra le più celebri pagine del ricco e amato repertorio nel Novecento italiano musicale: da Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio.

Arte, storia, musica le componenti della serata evento, per far rivivere le passioni, le emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più struggenti pagine del repertorio della Canzone Italiana: contaminazione tra pop d’autore e lirica. Un concerto sperimentale, attraverso cui sarà possibile ascoltare – per la prima volta in assoluto – il cantautore siciliano cimentarsi con l’interpretazione dei classici della tradizione popolare come Mamma, Non ti scordar di me, Parlami d’amore Mariù, etc, arrangiati per voce pop solista e coro lirico.

Protagonista dello spettacolo sarà il Coro Lirico Siciliano diretto dal suo direttore stabile Francesco Costa; ad accompagnare il complesso corale, con la partecipazione della voce solista di Mario Venuti, sarà il giovane pianista Ruben Micieli, virtuoso interprete del repertorio pianistico già vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale e internazionale e acclamato dal pubblico e dalla critica.

Il 13 agosto alle ore 21, lo spettacolo – evento si sposterà a Tindari dove inaugurerà la 64ma edizione del TINDARI FESTIVAL presso la suggestiva cavea del Teatro greco.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena e della Confederazione Italiana Archeologi.

Biglietti disponibili sui siti aditusculture.com, ticketone.it, tickettando.it, ctbox.it, presso le biglietterie dei siti archeologici e presso tutti i punti vendita TicketOne, Tickettando, Box Office Sicilia sul territorio nazionale.