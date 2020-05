I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti nella zona della pista ciclabile, in prossimità della Tonnara di Santa Panagia, per spegnere un incendio.

Il rogo si è originato dalle sterpaglie, secondo quanto riferito dal comando provinciale dei pompieri, e sono stati alcuni passanti a chiedere soccorso anche perché il fuoco rischiava di marciare verso le abitazioni vicine.

Non è chiaro se si tratta di un incendio di matrice dolosa, ci stanno lavorando gli inquirenti, di certo il rogo nello spazio di una ora è stato fermato.

I pompieri ritengono, comunque, che la presenza di sterpaglie possa avere avuto una influenza importante per la propagazione delle fiamme.

“I vigili del fuoco rinnovano le raccomandazioni a tutti i cittadini di adottare comportamenti – fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa- atti ad evitare l’innesco accidentale di incendi: nei terreni di proprietà effettuare la pulizia e l’eliminazione di sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; realizzare fasce tagliafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, aree industriali; in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli evitare di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; evitare di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace, di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili; evitare di usare fuochi in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; evitare di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade; evitare di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio”.