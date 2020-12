La vicenda di un bimbo di Siracusa

È stato ritrovato in Svizzera dalla polizia elvetica il bimbo di 4 anni del Siracusano che nei mesi scorsi era stato portato via dalla madre all’insaputa del padre. La donna, accusata di sequestro di persona, aveva portato via il piccolo nel marzo scorso, poco prima del lockdown in Portogallo e poi in Spagna come denunciato dal padre del bimbo, Giovanni Daidone, che, dalla separazione, ha ingaggiato un braccio di ferro con la ex consorte per l’affidamento.

“Dell’affidamento di mio figlio – spiegava Giovanni Daidone a BlogSicilia – sono stati investiti i servizi sociali ma prima che il bambino compisse gli anni, la signora ha fatto le valigie, portandosi dietro un passeggino per il bambino, recandosi in Spagna. Una vera e propria avventura ma sospetto che non ha fatto tutto da sola, a mio parere c’è un complice che l’ha aiutata, non credo che abbia organizzato tutto in modo autonomo. Da tempo non mi faceva vedere il bambino nonostante le disposizioni del giudice del tribunale. Ho anche presentato una denuncia di scomparsa”.

Giovanni Daidone, preoccupato per la sorte del bambino, si è poi recato in Spagna senza riuscire nel suo intento ma ma le sue speranze si sono materializzate nelle scorse ore quando la polizia gli ha comunicato che il piccolo era stato trovato ed ora è tra le sue braccia.