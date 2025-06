La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta dopo il decesso di un anziano di 70 anni spirato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. La famiglia, nelle ore successive alla morte, avvenuta poco meno di un mese fa, ha presentato una denuncia al palazzo di giustizia.

Eseguita l’autopsia

E’ stata già eseguita l’autopsia sul corpo senza vita del pensionato, la cui salma è stata in un primo momento posta sotto sequestro, salvo poi essere restituita ai parenti che hanno potuto celebrare i funerali.

Il trasferimento in ospedale

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, l’anziano, prima di essere accompagnato al Pronto soccorso, sarebbe stato affetto da costipazione, per cui i familiari, temendo per la sua incolumità, avrebbero pensato di recarsi in ospedale per un controllo ma di certo non potevano sapere che il loro congiunto non sarebbe mai più tornato a casa.

L’attesa al Pronto soccorso e poi il decesso

L’anziano, stando a quanto svelato da alcune fonti, sarebbe rimasto nei locali del Pronto soccorso per ben 4 ore, poi un inserviente, dopo la constatazione del decesso, avrebbe informato la famiglia, che non voleva credere a quella parole.