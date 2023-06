la finale

Giuseppe Tramontana si è laureato campione assoluto di fitness model: primo classificato, davanti alla leggenda Tyson Dayley. Il 27 maggio scorso Los Angeles si è tinta d’azzurro.

Campione siracusano

L’atleta siracusano, 31 anni, ha sbaragliato la concorrenza nella competizione della Federazione WBFF (World Beauty Fitness Federation). Migliore della sua categoria, grazie al verdetto unanime della giuria, composta dalla vicepresidente della WBFF e da alcuni campioni del mondo., Terzo posto per il brasiliano Roberto Alonso.

“Ci vediamo a Los Angeles”. Lo aveva promesso Giuseppe l’anno scorso a Las Vegas, dopo aver guadagnato il terzo posto. Promessa mantenuta. Eccolo di nuovo sul podio, ma stavolta da vincitore assoluto. Una carriera costruita con determinazione che ha cominciato a dare i suoi frutti già nel 2021 ad Atlantic City, dove in un’altra seguitissima manifestazione americana ha centrato il suo primo terzo posto.

Le parole

“Questa è una vittoria molto importante per me, – racconta Giuseppe – proprio perché è stata conquistata a Las Vegas, la città che mi ha visto debuttare da professionista nel 2018 e piazzarmi nella Top Five, tra i 5 migliori al mondo. Tornarci 5 anni dopo e vincere la competizione per me è un grande traguardo”.

La famiglia

A sostenere Giuseppe dall’Italia la moglie Valeria e il piccolo Manuel. A fare il tifo per lui sotto il palco del Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles il papà Dino, ormai il suo portafortuna, visto che nelle tre volte che lo ha accompagnato, Giuseppe è sempre salito sul podio, e stavolta sul gradino più alto.

“Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me – ci tiene a dire il campione – famiglia, amici, sostenitori. Sono loro che mi hanno dato la forza di vincere la sfida. Grazie di cuore a tutti”.