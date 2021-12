podio per giuseppe manuel tramontana

Un siracusano nell’Olimpo del culturismo americano

Giuseppe Manuel Tramontana è arrivato terzo ad Atlantic City

Era l’unico europeo presente nella competizione

Uno storico risultato per Giuseppe Manuel Tramontana, 30 anni, siracusano, da anni a Milano, atleta professionista dal 2018 nella categoria fitness model, in gara nella federazione per eccellenza, la americana WBFF (World Beauty Fitness Federation).

Unico europeo nella gara

Unico europeo della competizione a stelle e strisce, Tramontana si è classificato terzo su otto partecipanti. Il 4 dicembre scorso è salito sul podio del campionato statunitense come fitness model nel circuito professionistico tra gli applausi del pubblico del Resort Casino Hotel di Atlantic city. Al primo posto si è classificato il trentanovenne canadese Jean Jacques Barret, professionista da 10 anni negli States.

“Ho creduto nel mio sogno”

“Sono veramente entusiasta di questo risultato ottenuto in terra straniera – ha dichiarato Giuseppe Manuel Tramontana – credo che il lavoro duro e la tenacia nel tempo possano dare un senso a tutto il lavoro svolto negli anni. Credete nei vostri sogni ragazzi, questo è il messaggio che vorrei trasmettere con i miei risultati a tutti i giovani”.

La carriera

Un grande traguardo per Giuseppe Manuel Tramontana che già due anni fa aveva partecipato al “Los Angeles-Pro” con un ottimo risultato. L’atleta siracusano – anche in quell’occasione – riuscì a piazzarsi nella top five su quindici partecipanti. Ed è già subito allenamento duro per il prossimo obiettivo: la sfida mondiale di Las Vegas in programma il prossimo agosto.