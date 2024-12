morto dopo un incidente stradale

Lacrime e silenzio ai funerali di Marco Floridia, il 18enne di Carlentini, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto la settimana scorsa in via Madonna delle Grazie, a Carlentini.

Folla ai funerali

Tantissime le persone, tra cui amici, compagni di scuola, i sindaci di Lentini e Carlentini, la dirigente scolastica dell’Istituto superiore “Nervi – Alaimo” Giusy Sanzaro e i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Carlentini che hanno preso parte alla cerimonia funebre tenutasi stamane nella chiesa Madre. Un evento così drammatico da indurre il primo cittadino ad annullare tutti gli eventi in programma.

L’omelia

Nel corso dell’omelia don Salvatore Siena ha sottolineato che in questo momento, per una comunità che piange un proprio figlio, c’è bisogno di silenzio e preghiera. “E’ una tragedia – ha detto – per la nostra comunità, affidiamo tutto alla nostra patrona e alla preghiera”. Alla fine della messa il ricordo, tra le lacrime della sorella gemella e dei compagni di classe.

Il corteo funebre

Il corteo funebre ha raggiunto l’area antistante l’Istituto tecnico Industriale dove gli studenti hanno reso omaggio a Marco per l’ultima volta per poi raggiungere il cimitero di Carlentini.

Il ricordo di Marco

“Sei andato via lasciando un enorme vuoto dentro di noi – si legge in un manifesto scritto dai compagni di classe 5B – sistemato sul sagrato della chiesa – ma vivrai nei nostri cuori e non ti dimenticheremo mai. Ti vogliamo bene Marcuccio”.

“Ciao Marco, è stato davvero un piacere averti conosciuto casualmente la scorsa settimana. Avevo percepito subito la tua anima buona e gentile. Mi dispiace immensamente tanto ma tanto, tanto”, è uno dei tanti messaggi di cordoglio in memoria del neo diciottenne scomparsa in un incidente stradale.

Altro sangue sulle strade siciliane

Precedentemente, c’era stato un altro incidente mortale in Sicilia: la tragedia si è consumata a Mascalucia, in provincia di Catania. Secondo le prime ricostruzioni una Mini Cooper con a bordo una persona si sarebbe ribaltata su un fianco. Sull’incidente, probabilmente autonomo, indagano le forze dell’ordine, arrivate tempestivamente. Purtroppo nonostante l’intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, il conducente non ce l’ha fatta.