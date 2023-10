in contrada targia

Un altro episodio di follia è avvenuto a Siracusa dove si è consumata un’aggressione legato alla violazione del codice della strada.

L’inversione di marcia folle

In particolare, il conducente di una macchina, dopo aver fatto rifornimento in una area di servizio in contrada Targia, a nord di Siracusa, invece di proseguire la marcia verso sud, in direzione di Priolo, si è reso protagonista di una pericolosa inversione, provando a guadagnare la carreggiata opposta passando tra gli ostacoli che dividono i due sensi di marcia.

L’aggressione a mazzate

Un’altra macchina, una Renault, ha rischiato di tamponarlo e per reazione il conducente ha provato a bloccare la Fiat con l’obiettivo di dargli una lezione. Uno degli occupanti della Renault è sceso dal mezzo e con una spranga ha colpito con violenza quel veicolo che è poi riuscito a scappare proseguendo nella direzione opposta.

Nei giorni scorsi, un altro incidente stradale a Siracusa è finito a botte ed uno dei conducenti ha estratto una pistola a salve per reclamare le sue ragioni e difendersi dall’aggressione. È accaduto nelle ore scorse alla Pizzuta, rione residenziale a nord di Siracusa, dove si sono incrociate due auto.

Le botte e la pistola

Un urto che ha mandato in escandescenze gli occupanti, in particolare una coppia di giovani, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia, avrebbe aggredito il conducente dell’altra macchina. A quel punto, quest’ultimo, volto noto alle forze dell’ordine, avrebbe preso la pistola a salve che aveva con se per puntarla contro i suoi aggressori.

Un altro episodio violento

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 43enne siracusano per aver aggredito e minacciato i poliziotti intervenuti per placare gli animi dopo un incidente stradale.

L’incidente in via Sicilia

L’impatto tra i veicoli è avvenuto nella serata di ieri in via Sicilia, nella zona di viale Tunisi, a nord della città: in uno di questi mezzi c’era l’uomo che, fin da subito, avrebbe manifestato molto nervosismo.

Agente picchiato

E’ stato necessario l’intervento della polizia per provare a riportare la calma solo che con il 43enne non c’è stato molto da fare, infatti quest’ultimo, secondo quanto emerge nel racconto fornito dalla Questura di Siracusa, avrebbe sferrato un pugno ad uno degli agenti. I colleghi della vittima, non riuscendo a contenere l’esuberanza violenta del 43enne, avrebbero usato il taser, la pistola elettrica, allo scopo di immobilizzarlo.