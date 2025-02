Un’altra follia tra frange estreme del tifo calcistico organizzato è andata in scena a Siracusa in occasione di un incontro tra il Real Siracusa, la seconda squadra della città, ed il Milazzo, valevole per il campionato di Eccellenza.

Dove sono avvenuti gli scontri

Nella zona vicina all’ingresso dello stadio, in viale Teocrito, gli ultras di entrambe le squadre si sono scontrati dando vita ad una sassaiola, durata circa un quarto d’ora, capace di danneggiare numerose auto in sosta di proprietà dei residenti della zona.

Le denunce

Secondo le informazioni fornite dalla Polizia municipale, sono state divelte le transenne di un cantiere edile, utilizzate per danneggiare il bus dei tifosi del Milazzo. “Nessun danno a persone ma tante le denunce arrivate alla Polizia Municipale” dice l’assessore alla Polizia municipale di Siracusa, Giuseppe Gibilisco.