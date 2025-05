A poche ore dalle parole di Raffaele Lombardo, che chiede al presidente della Regione, Renato Schifani, un rimpasto nella giunta regionale, in virtù della forza di Mpa-Grande Sicilia mostrata anche in occasione delle elezioni del 27 aprile, la risposta, seppur indiretta, arriva da Siracusa.

Lo strappo di Forza Italia a Siracusa

E’ il coordinatore provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti, fedelissimo del parlamentare regionale, Riccardo Gennuso, a lanciare accuse di tradimento del Mpa, almeno nelle consultazioni per il Libero consorzio di Siracusa, dove il Centrodestra si è presentato diviso.

“Fallimento patto federativo”

“Nella coalizione di centrodestra della nostra provincia, non ci può essere spazio -si legge nella nota di Forza Italia di Siracusa – per trasversalismo e anarchia. Ancora una volta nella nostra provincia registriamo, in occasione di una tornata elettorale, seppure di secondo livello, per la elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio provinciale, il fallimento del “patto federativo” tra MPA e FI, rafforzativo della dichiarata appartenenza del MPA alla coalizione di centrodestra”.

Lo scontro alle elezioni a Siracusa

In questa tornata, Grande Sicilia-Mpa ha sostenuto, insieme a Lega, Dc ed Azione, il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, esponente del partito di Calenda, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno corso solo con le loro liste. E nelle ore scorse, il deputato nazionale meloniano, Luca Cannata, per rincarare la dose, ha parlato di tradimento del Mpa, attaccando il deputato lombardiano, Giuseppe Carta, vero regista della coalizione centrista attorno a Giansiracusa.

La replica a Lombardo

“La dichiarazione del leader del MPA, Raffaele Lombardo, apparsa su tutti gli organi di stampa a commento del risultato elettorale regionale sui Liberi Consorzi dei Comuni e delle tre Città Metropolitane, “il MPA ha rispettato ovunque il patto federativo con Forza Italia” non vale per la provincia di Siracusa; dalle nostre parti il MPA di appartenenza al centrodestra non ne vuole proprio sapere” si legge nella nota di Forza Italia di Siracusa firmata dal coordinatore provinciale, Corrado Bonfanti.

“Mpa viola regole della coalizione”

Nell’analisi di Forza Italia di Siracusa, in questa parte della Sicilia “il patto federativo con gli autonomisti non è operativo e che questa “penalizzazione”, che non può essere attribuita a Forza Italia e alle altre forze del

centrodestra deve avere una concreta e sostanziale partita perequativa nelle logiche di governo regionale e nazionale”. Inoltre, “non si può essere beneficiari di azioni di governo in quei territori in cui quella forza politica non condivide le regole di coalizione e non opera nella direzione delle linee politiche regionali e nazionali.”