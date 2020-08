E' in carcere

I carabinieri di Augusta hanno arrestato un uomo di 42 anni, di Augusta, accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione dei militari, l’indagato, che era in evidente stato di ebbrezza, avrebbe picchiato i genitori con calci e pugni. “Le percosse dell’uomo sono state tanto violente da provocare alla madre addirittura una

frattura alle costole, oltre a graffi in varie parti del corpo, con prognosi di 25 giorni, ed al padre un trauma alla

mano destra con 5 giorni di prognosi” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri, che, come disposto dal magistrato della Procura di Siracusa, hanno accompagnato l’uomo in carcere. Nel corso degli accertamenti, è emerso che, in che in altre occasioni, l’indagato si sarebbe reso responsabile di violenze ai danni dei genitori.