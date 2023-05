le amministrative

Emerge un caso politico a Francofonte, uno degli 8 Comuni del Siracusano, capoluogo compreso, dove si andrà a votare il 28 ed il 29 maggio prossimi. Nella città nota per la sua produzione agrumicola, a contendersi la poltrona di sindaco saranno l’uscente Daniele Nunzio Lentini e Valentina La Rocca.

Sammartino sostiene stessa candidata del Pd

Il primo è sostenuto dal coordinatore provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, la seconda, invece, ha ricevuto l’appoggio del vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, uomo forte della Lega, protagonista, nei mesi scorsi, di un braccio di ferro con Fratelli d’Italia, in merito al candidato del Centrodestra a Catania, concluso poi con una mediazione e soprattutto l’individuazione di Enrico Trantino come alfiere della coalizione moderata.

Nella corsa a sindaco di Francofonte, Valentina La Rocca è sostenuta dal Pd, infatti c’è una foto della candidata con l’attuale segretaria del Partito democratico Elly Schlein, scattata a Siracusa, nelle settimane scorse, nel corso del giro elettorale della deputata nazionale.

La spaccatura della Lega a Siracusa

Una situazione, quella a Francofonte, che evidenzia, ancora una volta, almeno a Siracusa, la divisione del partito. Nei mesi scorsi, l’attuale coordinatore provinciale, Enzo Vinciullo, si era reso protagonista di un’aspra polemica proprio con il vicepresidente della Regione in merito alla gestione post elettorale che, stando alla tesi di Vinciullo, avrebbe penalizzato la stessa Lega.

Mpa e Pd insieme a Priolo

Ma si sa che, quando ci sono le elezioni di mezzo, specie in realtà piccole, spesso accadono dei paradossi. E’ il caso, sempre nel Siracusano, di Priolo, il Comune in cui ricadono le raffinerie Isab, ritenute dal Governo italiano come sito strategico di interesse nazionale.

Tra i candidati a sindaco, 4 in tutto, c’è il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte, che ha il sostegno del Partito democratico ma anche del deputato regionale del Mpa, Peppe Carta, che, nei giorni scorsi, ha partecipato ad un evento in cui era presente l’aspirante sindaco. Nella stesso Comune, Fratelli d’Italia sostiene un altro candidato, Michela Grasso, moglie dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza.