E’ corsa contro il tempo dell’Asp di Siracusa per trovare medici di base a Francofonte, il Comune della zona nord del Siracusano che ne è rimasto sprovvisto.

L’allarme del Comune

L’allarme è stato lanciato alla fine del mese scorso dall’amministrazione comunale, autrice di una nota all’azienda sanitaria per denunciare “la gravissima carenza di medici di medicina generale nel nostro territorio, che rischia di lasciare oltre 5.000 cittadini senza assistenza entro il mese di settembre”.

Anziani e fragili a rischio

Una situazione drammatica, del resto in estate i problemi di salute, specie per anziani, bambini e persone fragili, rischiano di esasperarsi. Della vicenda, nel silenzio totale della politica, si è interessata la Cna, che si è rivolta, nei giorni scorsi all’Asp per trovare una soluzione.

La nota della Cna

“Le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani e i soggetti con patologie croniche, vivono quotidianamente difficoltà nell’accesso alle cure primarie – si legge nel documento. Questa situazione – evidenzia l’associazione – ha “inevitabili ripercussioni anche sulla produttività locale e sul benessere generale della comunità”.

La soluzione dell’Asp

L’Asp di Siracusa, nelle ore scorse, ha fatto sapere, attraverso il direttore generale, Alessandro Caltagirone, di avere trovato delle contromisure. “Tra le misure adottate – spiega il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone – nell’immediato attraverso le azioni poste in essere dall’Unità operativa Cure Primarie, innanzitutto, l’aumento del massimale per i medici di base: sei medici di base della provincia di Siracusa hanno volontariamente accettato di aumentare il loro massimale, ovvero il numero di pazienti che possono seguire, fino a 1800 scelte. Questo aumento, valido per un periodo di sei mesi, permetterà loro di acquisire nuovi pazienti a Francofonte a partire dal 12 agosto 2025”.

8 medici per il Ppi

Il manager della sanità afferma anche che è stato riattivato il Punto di primo intervento del distretto di Lentini, nel presidio di Francofonte. “Questo servizio, sospeso alla fine del 2022 per mancanza di personale

disponibile, riaprirà il 18 agosto 2025. La riattivazione è stata possibile grazie alla disponibilità di otto medici

che hanno aderito a una richiesta di orario aggiuntivo”